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Выборы в Германии. Лидер победившей партии не хочет коалицию с блоком Меркель

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 12:39
Выборы в Германии. Лидер победившей партии не хочет коалицию с блоком Меркель - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая по предварительным данным выиграла выборы в Бундестаг, Олаф Шольц не хочет формировать коалицию с блоком ХДС/ХСС пока еще действующего канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщает Reuters.

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Шольц заявил, что намерен создать коалицию с Зелеными и Свободной демократической партией (СвДП). По его мнению, немцы проголосовали за то, чтобы отправить консерваторов Меркель в оппозицию после 16 лет пребывания у власти.

"Избиратели очень четко высказались... Они укрепили три партии – социал-демократов, зеленых и СвДП. Поэтому граждане этой страны дали четкий мандат – эти три силы должны сформировать следующее правительство", – сказал он.

В то же время Зеленые и СвДП заявили, что сперва переговорят друг с другом, чтобы найти компромисс и решить: начинать переговоры о коалиции с СДПГ или с ХДС/ХСС.

  • 26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг, Меркель не выдвигала свою кандидатуру. После выборов Меркель продолжит занимать пост канцлера, пока не соберется первое учредительное заседание новоизбранного Бундестага. Затем она будет и.о. канцлера, пока парламент не выберет ей преемника.
  • По предварительным данным СДПГ набирает 25,7% (206 мандатов), ХДС/ХСС – 24,1% (196), Зеленые – 14,8% (118); СвДП – 11,5% (92). Для коалиции надо получить 368 мандатов.
Марк Сировой
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