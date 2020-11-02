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Выборы в Молдове: Додон уступил лидерство в первом туре, Санду набирает 36%

02.11.2020, 09:04
Выборы в Молдове: Додон уступил лидерство в первом туре, Санду набирает 36% - Фото
Майя Санду (Фото – Dumitru Doru, EPA)

Во второй тур выборов в Молдове выходят действующий президент Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду

Экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду лидирует на выборах президента после подсчета 99,86% голосов. Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК Молдовы.

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Лидер проевропейской партии Действие и солидарность Санду набирает 36,11% голосов, действующий президент Молдовы Игорь Додон –32,65%. На третьем месте кандидат Нашей партии бизнесмен Ренато Усатый, за него проголосовали 16,91%. Кандидат партии Шор Виолетта Иванова набрала 6,5%.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, состоится второй тур выборов, в который выйдут Санду и Додон.

Денис Юдин
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