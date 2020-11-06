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Выборы в США. Глава МИД Германии призвал Трампа и Байдена сдерживаться в ожидании итогов

06.11.2020, 11:50
Выборы в США. Глава МИД Германии призвал Трампа и Байдена сдерживаться в ожидании итогов - Фото
Хайко Маас (Фото: Hayoung Jeon/ЕРА)

Хайко Маас заявил, что не стоит подливать масло в огонь до оглашения итоговых результатов голосования

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал обоих кандидатов в президенты США – Дональда Трампа и Джо Байдена – вести себя более достойно, сдержанно и "не подливать масла в огонь" в ожидании результатов выборов. Об этом он заявил во время интервью немецкому СМИ Funke, передает Голос Америки.

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Он отметил, что для демократии те, кто умеет достойно проигрывать зачастую важнее "блестящих победителей", а также подчеркнул, что сейчас надо сохранять "трезвый ум", пока не будет обнародован финальный результат.

"Америка – это больше, чем театр одного актера. Любой, кто продолжает подливать масло в огонь, действует безответственно", – заявил Маас, добавив, для начала всем следует проявить сдержанность, чтобы результат выборов был принят в итоге.

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Дарья Мостовая
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