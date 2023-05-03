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Выдает нелегалам визы. Россия увеличивает поток беженцев с Ближнего Востока в ЕС – Bild

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 09:37
Выдает нелегалам визы. Россия увеличивает поток беженцев с Ближнего Востока в ЕС – Bild - Фото
Мигранты (Фото: EPA)

Российские власти способствуют увеличению потока беженцев с Ближнего Востока в страны Европы, выдавая им российские визы. Об этом сообщает Bild со ссылкой на отчет немецкой полиции о росте количества нелегальных мигрантов в Евросоюзе.

По данным отчета, в марте 2023 года на границе с ЕС было остановлено 22 500 нелегалов, что на 60% больше, чем за тот же период прошлого года.

Правоохранители установили, что многие из тех, кто пытается пересечь границу со странами ЕС, делают это из Турции, однако не через Грецию, а через Россию.

В настоящее время в Турции находятся около 4 млн беженцев с Ближнего Востока. В отчете говорится, что в последнее время они занимаются оформлением российских виз, чтобы через Россию поехать в Беларусь.

Там они нелегально пересекают или пытаются пересечь границу с ЕС.

"Сохраняется неправомерное использование российских виз для проезда через РФ в Беларусь и дальше в ЕС", – говорится в сообщении.

Немецкие полицейские говорят, что этот маршрут "активно рекламируется в соцсетях", а эксперты убеждены, что из Турции в Россию и Беларусь летают специальные самолеты, перевозящие нелегалов.

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Мілана Головань
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