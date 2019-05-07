Выживший в трагедии SSJ-100: Не видели, что было в конце салона

Скриншот из видеозаписи

Во время вылета из аэропорта Шереметьево молния дважды ударила в правый двигатель пассажирского лайнера SSJ-100, однако загорелся он только после второго касания о посадочную полосу при экстренной посадке несколько минут спустя. Об этом пропагандистскому ресурсу РФ ТАСС рассказал выживший в катастрофе глава города Североморска Мурманской области Владимир Евменьков.

"Я услышал два очень громких удара, повернул голову и увидел две вспышки в районе правого двигателя, такие грозовые. Но двигатель не загорелся, он загорелся позже, когда самолет коснулся земли, подпрыгнул и снова коснулся, то есть после второго удара (о землю)", - сообщил он.

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По его словам, после остановки охваченного огнем лайнера эвакуация проходила спокойно: пассажиры давали возможность выйти тем, кто впереди, а бортпроводники сработали профессионально, спасая людей. Евменьков говорит, что все стояли в проходе, пока самолет остановился и стюардессы открывали двери.

"Это заняло какое-то время <...> Если бы все одновременно побежали, тогда бы мы точно все попадали и поубивали бы друг друга", - считает он. При этом, говорит выживший, была заминка с открытием левой двери аварийного выхода: все проходило в темноте салона.

"Запаха гари я не почувствовал. Что творилось в задней части салона, мы не видели. Света же не было, все погасло, но на улице было светло, какой-то свет через иллюминаторы поступал", - рассказал Евменьков.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 всего на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.