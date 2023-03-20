Выпускникам московского вуза при получении диплома вручают повестку в военкомат – СМИ

Студентам Московского авиационного института, окончившим программы специалитета, отказываются выдать дипломы, если они не распишутся в получении повестки в военкомат. Об этом сообщает Верстка со ссылкой на студентов вуза.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Прямо в кабинете, в котором выдают диплом, сидит военком", — рассказал один из студентов.

Другой студент, который уже ходил в военкомат по такой повестке, сказал, что там его пытались завербовать на контрактную службу.

"Они пытаются заполучить подобных людей с высшим образованием, заключить контракт. Причем нагло. Приходишь в военкомат с этой повесткой, и тут же говорят: идите туда-то и заключайте контракт", — сказал выпускник, добавив, что он отказался от предложения.

Как сообщает издание, 21 февраля МАИ торжественно вручил дипломы с отличием выпускникам 2023 года. Остальным дипломы выдавали в дирекции института вместе с военным комиссаром.

В регионах России начали рассылать повестки в военкоматы. Местные власти говорят: для уточнения данных.

По данным Центра национального сопротивления, осенью российские оккупанты планируют начать новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Хотят отправить на войну против Украины несовершеннолетних.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.