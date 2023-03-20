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Выпускникам московского вуза при получении диплома вручают повестку в военкомат – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 12:34
Выпускникам московского вуза при получении диплома вручают повестку в военкомат – СМИ - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

Студентам Московского авиационного института, окончившим программы специалитета, отказываются выдать дипломы, если они не распишутся в получении повестки в военкомат. Об этом сообщает Верстка со ссылкой на студентов вуза.

"Прямо в кабинете, в котором выдают диплом, сидит военком", — рассказал один из студентов.

Другой студент, который уже ходил в военкомат по такой повестке, сказал, что там его пытались завербовать на контрактную службу.

"Они пытаются заполучить подобных людей с высшим образованием, заключить контракт. Причем нагло. Приходишь в военкомат с этой повесткой, и тут же говорят: идите туда-то и заключайте контракт", — сказал выпускник, добавив, что он отказался от предложения.

Как сообщает издание, 21 февраля МАИ торжественно вручил дипломы с отличием выпускникам 2023 года. Остальным дипломы выдавали в дирекции института вместе с военным комиссаром.

  • В регионах России начали рассылать повестки в военкоматы. Местные власти говорят: для уточнения данных. 
  • По данным Центра национального сопротивления, осенью российские оккупанты планируют начать новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Хотят отправить на войну против Украины несовершеннолетних.
Вадим Ребрина
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Россия мобилизация вуз
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