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В регионах России военкоматы начали рассылать повестки

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 15:49
В регионах России военкоматы начали рассылать повестки - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

В регионах России начали рассылать повестки в военкоматы. Местные власти говорят, для уточнения данных. Об этом сообщает Медуза.

По ее информации, представители российских региональных властей на официальных страницах и в комментариях государственным СМИ как минимум в трех регионах РФ — Липецкой, Пензенской и Воронежской областях — сообщили о том, что военкоматы начали рассылать местным жителям повестки.

Власти этих регионов утверждают, что повестки вручают "исключительно для актуализации данных воинского учета".

В Кремле назвали это "обычной практикой", сообщает издание.

  • В докладе разведывательного сообщества США от 8 марта говорится, что эффект так называемой "частичной мобилизации", которую российский диктатор Владимир Путин объявил осенью 2022 года, ощутится весной и летом.
  • По данным Центра национального сопротивления, осенью российские оккупанты планируют начать новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Хотят отправить на войну против Украины несовершеннолетних.
Вадим Ребрина
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Россия мобилизация повестка
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