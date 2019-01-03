Взрыв дома в Магнитогорске: из-под завалов достали 37 погибших

Фото: ЕРА

В Магнитогорске из-под завалов дома достали 37 тел. Это последняя информация по состоянию на утро 3 января, передает Радио Свобода.

Еще не известна судьба четырех человек.

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Шансов найти выживших почти нет - ночью мороз достигает 20 градусов. При этом спасательные работы идут без перерыва. Среди погибших шестеро детей.

31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. 1 января из-под завалов спасли 11-месячного ребенка.

Утром 2 января сообщалось, что в Следственном комитете России заявили, что отрабатывают все возможные версии взрыва в жилом доме в Магнитогорске, но подтверждений версии теракта нет.