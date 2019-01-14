Взрыв газа в жилом доме Ростовской области: один человек погиб

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В городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщают росСМИ.

Один человек погиб, еще шестеро могут находиться под завалами.

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По данным местного в МЧС, эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже. 140 жильцов дома эвакуировали. По данным ведомства, взрыв повредил четыре квартиры — две на восьмом и две на девятом этажах.

"Всего из-под завалов извлечено восемь пострадавших, включая только что извлеченную женщину. Все живы", - отметили в оперативном штабе МЧС на месте происшествия.

В результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли четыре человека.