Взрыв в Бейруте. Количество погибших от взрывов в возросло до 220 человек
09.08.2020, 20:55
Последствия взрыва в Бейруте (Фото: Wael Hamzeh/EPA)
Более 110 человек, пропавших после взрыва, все еще не найдены
Количество жертв взрыва в порту Бейрута достигло 220 человек. Об этом сообщает UJ CityNews.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, более 110 человек, пропавших после взрыва, все еще не найдены.
Как отмечается, в Министерстве обороны Ливана уже не рассчитывают найти кого-либо из пропавших живым.
- 4 августа в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории.
- Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры.
- Ранее сегодня стало известно, что при взрыве в Бейруте 4 августа погиб украинец – 32-летний Уильям Азар.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии