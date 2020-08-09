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Взрыв в Бейруте. Количество погибших от взрывов в возросло до 220 человек

09.08.2020, 20:55
Взрыв в Бейруте. Количество погибших от взрывов в возросло до 220 человек - Фото
Последствия взрыва в Бейруте (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Более 110 человек, пропавших после взрыва, все еще не найдены

Количество жертв взрыва в порту Бейрута достигло 220 человек. Об этом сообщает UJ CityNews.

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По словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, более 110 человек, пропавших после взрыва, все еще не найдены.

Как отмечается, в Министерстве обороны Ливана уже не рассчитывают найти кого-либо из пропавших живым.

Наталия Медведева
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