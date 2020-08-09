При взрыве в Бейруте 4 августа погиб украинец - посол в Ливане
09.08.2020, 00:06
Последствия взрыва в Бейруте (Фото: Wael Hamzeh/EPA)
Погибшего в Бейруте украинца звали Уильям Азар, ему было 32 года
В результате взрыва в Бейруте, который произошел 4 августа, погиб гражданин Украины. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.
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По словам посла, погибшему Уильяму Азару было 32 года. Он был экономистом, взрыв застал его в момент, когда он возвращался домой из офиса компании KPGM.
Осташ выразил соболезнования матери погибшего, киевлянке Наталии Азар.
- 4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет от 3 до 5 млрд долларов США, возможно, даже больше. Погибли не менее 158 человек, еще около 6000 получили травмы.
- Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры.
- Вчера в Бейруте начались протесты против властей.
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