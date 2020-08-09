При взрыве в Бейруте 4 августа погиб украинец - посол в Ливане

Погибшего в Бейруте украинца звали Уильям Азар, ему было 32 года

В результате взрыва в Бейруте, который произошел 4 августа, погиб гражданин Украины. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

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По словам посла, погибшему Уильяму Азару было 32 года. Он был экономистом, взрыв застал его в момент, когда он возвращался домой из офиса компании KPGM.

Осташ выразил соболезнования матери погибшего, киевлянке Наталии Азар.

Денис Юдин

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