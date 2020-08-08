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08.08.2020, 22:25

Протесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видео

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Протесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видео
Протесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видео
Протесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видеоПротесты в Бейруте. Захвачено здание МИД, идут стычки с полицией: фото, видео

Красный крест сообщает более чем о ста пострадавших, один полицейский погиб во время беспорядков в столице Ливана

В Бейруте, столице Ливана, протестующие штурмовали здания министерств и разгромили офисы Ассоциации ливанских банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ливанское телевидение.

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Протестующие заявляют, что политики страны должны быть повешены и наказаны за халатность, которая привела к мощному взрыву в порту Бейрута во вторник. В результате взрыва погибли 158 человек, около 6000 были ранены.

Во время столкновений погиб полицейский: он упал в шахту лифта, убегая от протестующих.

Красный крест насчитал 117 получивших ранения на месте событий, еще 55 были госпитализированы.

Десятки протестующих ворвались в Министерство иностранных дел и сожгли в нем портрет президента Ливана Мишеля Ауна. Они заявили, что останутся в здании и призвали людей захватывать все министерства.

Около 10 000 человек собрались на Площади мучеников в Бейруте, некоторые кидали камни. Полиция применила слезоточивый газ, когда протестующие попытались прорваться через ограждение, блокирующее улицу, которая ведет к парламенту.

В Twitter выложено видео столкновений протестующих с полицией:

Полиция также подтвердила факт стрельбы и применение резиновых пуль, однако неясно, кто именно открывал огонь.

По телевидению показывают протестующих, прорывающихся в министерства энергетики и экономики.

Премьер-министр Хассан Диаб заявил, что единственным выходом станут досрочные выборы в парламент.

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Теги: протесты, Ливан, бейрут, Взрыв в Бейруте
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