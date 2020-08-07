Взрыв в Бейруте: Президент Ливана не исключает внешнее вмешательство

В Ливане изучают несколько версий взрыва в порту Бейрута

Окончательные причины масштабных взрывов в Бейруте еще не установлены, одной из причин может быть внешнее вмешательство. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун, передает The New York Times.

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"Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства через ракету, бомбу или другое действие", - сказал президент Ливана.

Он также уточнил, что расследование трагедии должно установить, как взрывчатый материал попал в порт Бейрута и при каких условиях там хранился, был ли взрыв результатом халатности или несчастным случаем, а также имело ли место внешнее вмешательство.

4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет от 3 до 5 млрд долларов США , возможно, даже больше. Погибли не менее 135 человек, еще около 5000 получили травмы.

прогремел Основная версия властей страны была - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры.

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Наталия Софиенко

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