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Взрыв в Бейруте: Президент Ливана не исключает внешнее вмешательство

07.08.2020, 15:53
Взрыв в Бейруте: Президент Ливана не исключает внешнее вмешательство - Фото
Последствия взрыва в Бейруте (Фото: ЕРА)

В Ливане изучают несколько версий взрыва в порту Бейрута

Окончательные причины масштабных взрывов в Бейруте еще не установлены, одной из причин может быть внешнее вмешательство. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун, передает The New York Times.

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"Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства через ракету, бомбу или другое действие", - сказал президент Ливана.

Он также уточнил, что расследование трагедии должно установить, как взрывчатый материал попал в порт Бейрута и при каких условиях там хранился, был ли взрыв результатом халатности или несчастным случаем, а также имело ли место внешнее вмешательство.

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Наталия Софиенко
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