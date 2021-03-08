Взрывы в Экваториальной Гвинее: 17 погибших, более 400 пострадавших – видео

Не менее 17 человек погибли и более 400 получили ранения в результате серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местных чиновников.

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Взрывы произошли в воскресенье, 7 марта, в наиболее крупном городе страны Бате. По словам чиновников, они был вызваны сжиганием стерни фермерами и халатностью при хранении динамита на военной базе.

Почти все здания в Бате получили значительный ущерб, заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема.

Телеканал Al Jazeera опубликовал в Twitter видео взрыва, сообщив о 600 пострадавших и не менее 20 погибших:

At least 20 killed and 600 wounded after huge explosions in Equatorial Guinea's city of Bata. The gov't says the blasts were caused by mishandling of dynamite at a military base. Read more: https://t.co/KSoXwUwmyc pic.twitter.com/zm1L5gPaCo — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 8, 2021

Есть опасения, что число погибших вырастет, поскольку некоторые жертвы могли оказаться под завалами.

Президент страны обратился за международной помощью. В министерстве здравоохранения Экваториальной Гвинеи сообщили о 420 раненых и призвали медиков из других городов добровольно помочь в районной больнице Баты. Также министерство призвало сдавать кровь для пострадавших.

Экваториальная Гвинея была испанской колонией, пока не обрела независимость в 1968 году. В стране имеются запасы нефти и газа, но по данным ООН и Всемирного банка, около 75% из 1,5 млн населения живут в бедности.

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Денис Юдин

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