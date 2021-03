Взрывы в Экваториальной Гвинее: 17 погибших, более 400 пострадавших – видео

Не менее 17 человек погибли и более 400 получили ранения в результате серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местных чиновников.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Взрывы произошли в воскресенье, 7 марта, в наиболее крупном городе страны Бате. По словам чиновников, они был вызваны сжиганием стерни фермерами и халатностью при хранении динамита на военной базе.

Почти все здания в Бате получили значительный ущерб, заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема.

Телеканал Al Jazeera опубликовал в Twitter видео взрыва, сообщив о 600 пострадавших и не менее 20 погибших:

At least 20 killed and 600 wounded after huge explosions in Equatorial Guinea's city of Bata. The gov't says the blasts were caused by mishandling of dynamite at a military base. Read more: https://t.co/KSoXwUwmyc pic.twitter.com/zm1L5gPaCo