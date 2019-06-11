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11.06.2019, 07:23

WSJ: Брат Ким Чен Ына, которого убили, работал на ЦРУ

WSJ: Брат Ким Чен Ына, которого убили, работал на ЦРУ - Фото
Здание ЦРУ (фото - пресс-служба ЦРУ)

Бывшие госслужащие США говорят, что "вероятнее всего" Ким Чен Нам связывался со спецслужбами и других стран, не только Америки; возможно, это была КНР

Сводный брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына - Ким Чен Нам, которого два года назад убили при помощи отравляющего вещества в аэропорту Куала-Лумпура, был информатором Центрального разведуправления США. Об этом, ссылаясь на анонимного "осведомленного в этом вопросе человека", пишет газета The Wall Street Journal.

При этом источник говорит, что детали отношений Нама с ЦРУ "не ясны".

По данным собеседника, несколько экс-чиновников США утверждали, что Ким Чен Нам, который долгое время жил за пределами Северной Кореи, не имея политической "крыши" в Пхеньяне, "вряд ли мог предоставлять подробности о внутренней жизни КНДР".

WSJ пишет, что Нам мог приехать в Малайзию в феврале 2017 года на встречу с куратором из ЦРУ.

Другого подтверждения такой информации о Наме нет. ЦРУ традиционно ничего не ответили.

13 февраля 2017 года 45-летний Ким Чен Нам умер по пути в больницу. Его отравили в аэропорту малазийской столицы две женщины, которые опрыскали его из аэрозоля "как часть розыгрыша". Они якобы набросили ему на лицо платок с ядовитым веществом VX, которое относят к разряду химоружия. Нападавшие не признали свою вину: по их словам, они думали, что участвуют в розыгрыше. В 2019-м обе вышли на свободу, с них сняты обвинения. В Южной Корее и США считают, что власти КНДР "заказали" Нама, критиковавшего свою семью. В Пхеньяне все отрицают.

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Теги: ким чен ын, кндр, информатор, цру, кин чен нам
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