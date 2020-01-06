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Япония добивается от Ливана выдачи экс-главы Nissan

Япония добивается от Ливана выдачи экс-главы Nissan - Фото
Карлос Гон (фото - ЕРА)
06.01.2020, 17:34

Ливан, как правило, не выдает своих граждан, но Япония заявляет, что может потребовать его экстрадиции

Япония добивается от Ливанавыдачи бежавшего в эту страну из под домашнего ареста в Японии генерального директора стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает ВВС

Ливан, как правило, не выдает своих граждан, но Япония заявляет, что может потребовать его экстрадиции.

31 декабря стало известно, что бывший глава Nissan сбежал из Японии в Ливан. Гон должен был предстать перед судом по обвинению в присвоении принадлежащих Nissan $4,9 млн, он вышел на свободу под залог почти в $14 млн.

Частный самолет Гона приземлился в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, вылетев из японской Осаки. Самолет был отправлен в ангар, из которого позже другой самолет вылетел в Бейрут.

При этом турецкой пограничной полиции не сообщили, что Гон находится в самолете, он не был зарегистрирован на въезде или выезде из страны.

Hurriyet со ссылкой на источники пишет, что Гон сбежал, спрятавшись в большом футляре для музыкального инструмента, хотя его жена назвала эту информацию "выдумкой".

Позже в Турции были арестованы семь человек, которые предположительно помогли Гону сбежать.

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япония Nissan Карлос Гон
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