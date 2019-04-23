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23.04.2019, 12:01

Япония изменила позицию по аннексированным РФ островам

Япония изменила позицию по аннексированным РФ островам - Фото
Таро Коно (фото - EPA)

Согласно докладу МИД страны, новая версия описания ее северных островных территорий избегает объяснения правовой позиции Токио

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно представил версию ежегодно дипломатического доклада, в котором исчезла фраза о принадлежности Японии четырех островов, оккупированных СССР в конце Второй мировой войны. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на японское агентство Kyodo.

"МИД Японии опубликовал ежегодный доклад под названием "Синяя книга по дипломатии" за 2019 год, в котором исчезла фраза "четыре северных острова принадлежат Японии", которая фигурировала в аналогичном докладе за 2018 год. Также была удалена формулировка "для увеличения максимального давления на Северную Корею", - отмечается в сообщении.

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Новая версия описания северных территорий избегает объяснения правовой позиции Японии. Используется фраза "решить проблему и заключить мирный договор".

По данным издания, вероятно, такие формулировки направлены на заключение мирного соглашения с Российской Федерацией для решения территориального спора, касающегося Курильских островов, которые в Японии называют Северными.

Глава МИД Японии после публикации доклада заявил, что его страна не изменила своих юридических требований по четырем контролируемым Россией островам, несмотря на новые формулировки, сообщает японский телеканал NHK.

По словам министра, японское правительство поддерживает позицию, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица критически отнесся к тактике японских дипломатов в переговорах с РФ.

"Ну, возможно, после более чем полувека переговоров с Москвой они научились понимать русских. Я сомневаюсь, извините. Представьте себе, если бы Крым и украинский Донбасс были изъяты из годовых отчетов МИД Украины ради "продвижения вперед на переговорах с Россией", - отметил он у себя в Facebook.

Япония не признавала российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они отошли к СССР по итогам Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор.

В сентябре 2018 года президент страны-агрессора Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор.

 

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Теги: Россия, япония, острова
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