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08.01.2019, 10:34

Япония может отказаться от компенсаций за Курилы - СМИ

Япония может отказаться от компенсаций за Курилы - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По информации издания Yomiuri Shimbun﻿, власти Японии допускают, что сами выплатят компенсации бывшим жителям островов

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Правительство Японии планирует предложить России заключить вместе с мирным договором соглашение об отказе двух стран требовать компенсации за Курильские острова. Об этом сообщает японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники,  знакомые с ходом переговоров.

Отказ от взаимных претензий был в декларации 1956 года, но японские власти оставляли за собой право требовать, чтобы Россия выплатила компенсацию Японии и бывшим японским жителям Курильских островов.

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По информации издания, власти Японии допускают, что сами выплатят компенсации бывшим жителям островов.

Спор между РФ и Японией сосредоточен на четырех южных Курильских островах, которые японцы называют их "северными территориями": Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Советский Союз оккупировал их в конце Второй мировой войны.

Япония и РФ начали различные экономические проекты на островах в таких сферах, как выращивание рыбы и моллюсков, энергия ветра и туризм. С 2017 года страны согласовали чартерные рейсы для японцев, живших ранее на островах, чтобы те могли посетить могилы родственников.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония отказалась делать до решения вопроса, касающегося Курильских островов.

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Теги: Курильские острова, владимир путин, япония, компенсация
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