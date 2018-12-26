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26.12.2018, 09:33

Япония возвращается к промышленному забою китов

Япония возвращается к промышленному забою китов - Фото
Фото: Getty Images

Токио официально выйдет из состава комиссии 30 июня, и уже на следующий день сможет начать промышленную охоту на этих водных млекопитающих

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В 2019 году Япония выйдет из Международной комиссии по промыслу китов (IWC), чтобы с июля возобновить китобойный промысел в своих территориальных водах: Токио считает, что популяция млекопитающих вполне велика. Об этом со ссылкой на решение властей пишет японское агентство Kyodo.

Токио не вел такой промысел 30 лет.

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При этом охотиться в водах Южного океана японцы не будут: около Антарктиды они проводят "научный промысел" для исследовательских целей.

Япония сетует на то, что другие страны не согласны с ее позицией по теме. Токио намерен оставаться в IWC наблюдателем.

Международная комиссия по промыслу китов была учреждена 2 декабря 1946 года в Вашингтоне для обеспечения надлежащего сохранения популяций китов с тем, чтобы сделать возможным упорядоченное развитие китобойного промысла. В 1982 году IWC приняла решение о введении моратория на коммерческий китобойный промысел любых видов, начиная с 1985-1986 годов, который не затрагивает аборигенный промысел для коренного населения Чукотки, Гренландии, Аляски, а также Сент-Винсента и Гренадин.

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Теги: киты, экология, япония, убийство, китобои, iwc
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