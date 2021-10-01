Японская принцесса Мако выходит замуж, отказывается от статуса императорской семьи и денег

Японская принцесса Мако выйдет замуж за своего жениха Кей Комуро, несмотря на проблемы с родственниками. Об этом сообщает Kyodonews.

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Принцесса Мако выйдет замуж 26 октября.

Свадьба пройдет без традиционных церемоний, потому что в обществе Японии до сих пор не удалось прийти к единому мнению по поводу финансового скандала, связанного с матерью жениха принцессы.

Многие в Японии, в том числе ближайшие родственники Мако, считают, что семья Комуро не достойна породниться с императорской семьей. После помолвки партнер матери Комуро потребовал у нее вернуть деньги, которые он вложил в совместную жизнь и, в частности, в образование Кея – в Японии это считается унизительным, а репутация императорской семьи должна быть безупречной.

Помолвка принцессы Мако и Кей Комуро состоялась еще в 2017 году. Из-за разгоревшегося после этого скандала и последующего психологического давления со стороны семьи у принцессы Мако развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Принцесса и Комуро, которым сейчас по 29 лет, проведут совместную пресс-конференцию в день свадьбы.

Ожидается, что после регистрации брака, пара переедет в США, где Комуро работает в юридической фирме.

Беспрецедентным для Японии стал категорический отказ Мако получить от семьи деньги, которые традиционно получает выходящая замуж принцесса – это около 150 млн иен ($1,3 млн).

Согласно действующим в стране правилам, члены императорской семьи женского пола теряют свой королевский статус, выходя замуж за простых людей. Выплаты предназначены для поддержания достоинства бывших членов королевской семьи.

Вместо традиционных обрядов принцесса Мако без Комуро встретится с императором Нарухито и императрицей Масако и посетит Императорские дворцовые святилища, в которых хранятся реликвии семьи. Она также планирует встретиться со своими бабушкой и дедушкой – бывшим императором Акихито и бывшей императрицей Митико.

30 ноября 2020 года наследный принц Японии Фумихито, младший брат императора Нарухито, сказал, что он одобряет свадьбу своей дочери принцессы Мако с Кеем Комуро.

Наталия Медведева

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