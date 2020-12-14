В Японии вспышка птичьего гриппа. Чтобы обезопасить людей и отрасль, убито 3 млн птиц

В Японии c начала ноября убили около трех миллионов кур: там распространяется вспышка птичьего гриппа подтипа H5N8. Об этом пишет Reuters.

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Сильнейшая в истории страны вспышка классической чумы птиц уже поразила 10 из 47 префектур страны. Всем фермам приказано дезинфицировать помещения и проверить режимы гигиены.

В стране сейчас около 185 миллионов кур, а поголовье бройлеров – 138 млн.

Ученые полагают, что штамм пришел на популяцию кур от диких птиц. Этот подтип, который распространился в Японии и Южной Корее, вероятно, пришел из Европы начала года, считают эпидемиологи.

В начале года в Украине уничтожили 100 000 кур из-за птичьего гриппа.

Пандемии гриппа, вызванные мутированными вирусами, против которых у людей нет эффективного иммунитета, возникают два-три раза в 100 лет. "Испанка" могла появиться в результате смешения генов вирусов гриппа птиц и человека.

По данным ВОЗ, в 2003–2008 годах из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. В последний раз от этого патогена человек умер в 2014 году в Канаде.

В ноябре 2020 года стало известно, что в Дании и ряде других страны произошла вспышка мутировавшего коронавируса среди норок. Заражение животных и обратное заражение людей потенциально мутировавшим патогеном может подрубить усилия по сдерживанию пандемии. Пока что ученые считают, что "датский" штамм не настолько опасен в этом плане, как сообщили некоторые СМИ.

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Евгений Пилипенко

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