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Ын написал Трампу и запустил еще две ракеты в Японское море

Ын написал Трампу и запустил еще две ракеты в Японское море - Фото
Фото: EPA
10.08.2019, 10:55

КНДР запустила еще две ракеты неустановленного типа

Северная Корея запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. Об этом сообщает Reuters.

Запуск произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что получил "очень красивое письмо" от северокорейского лидера Ким Чен Ына, отмечает издание.

В КНДР заявляют, что запуск был произведен из города Хамхын на северо-востоке.

  • 25 июля КНДР впервые запустила ракеты после встречи Ына с Трампом, состоявшейся в конце июня. Инцидент произошел на фоне растущей неопределенности относительно перспектив переговоров на уровне лидеров КНДР и США. Пхеньян призвал Сеул отказаться от запланированных на август совместных учений с войсками США, пригрозив срывом переговорного процесса.
  • 7 августа Ким Чен Ын заявил, что последний запуск новых ракет является предупреждением США и Южной Корее на фоне их совместных военных учений.
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дональд трамп ким чен ын ракета японское море
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