Ын написал Трампу и запустил еще две ракеты в Японское море

Северная Корея запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. Об этом сообщает Reuters.
Запуск произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что получил "очень красивое письмо" от северокорейского лидера Ким Чен Ына, отмечает издание.
В КНДР заявляют, что запуск был произведен из города Хамхын на северо-востоке.
- 25 июля КНДР впервые запустила ракеты после встречи Ына с Трампом, состоявшейся в конце июня. Инцидент произошел на фоне растущей неопределенности относительно перспектив переговоров на уровне лидеров КНДР и США. Пхеньян призвал Сеул отказаться от запланированных на август совместных учений с войсками США, пригрозив срывом переговорного процесса.
- 7 августа Ким Чен Ын заявил, что последний запуск новых ракет является предупреждением США и Южной Корее на фоне их совместных военных учений.