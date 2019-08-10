Ын написал Трампу и запустил еще две ракеты в Японское море

Фото: EPA

Северная Корея запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. Об этом сообщает Reuters.

Запуск произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что получил "очень красивое письмо" от северокорейского лидера Ким Чен Ына, отмечает издание.

В КНДР заявляют, что запуск был произведен из города Хамхын на северо-востоке.