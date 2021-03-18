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YouTube ограничил канал российских пропагандистов из-за видео о "фашистах" в Украине

18.03.2021, 16:31
YouTube ограничил канал российских пропагандистов из-за видео о
Фото: ЕРА

Сайт YouTube ограничил работу аккаунта российского пропагандистского телеканала Вести.Крым из-за видео о якобы прославлении в Украине нацистов. Об этом сообщается на сайте пропагандистов.

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В течение недели, начиная с сегодняшнего дня, телеканал не сможет выкладывать новые записи и проводить прямые трансляции. 

В заявлении телеканала утверждается, что YouTube ограничил работу аккаунта из-за видео "Вот кто в почете на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР", которое было опубликовано в апреле 2019 года. Сейчас видео недоступно, на странице записи сказано, что YouTube удалил ее из-за "языка вражды".

Аккаунт телеканала доступен. Однако если в ближайшие три месяца YouTube обнаружит еще какие-то нарушения, его могут заблокировать полностью.

  • В июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт прокремлевского телеканала Царьград, основанного находящимся под санкциями олигархом Константином Малофеевым. 
  • В январе 2021 года YouTube заблокировал канал нардепа из Слуги народа Александра Дубинского Перед этим США ввели против Дубинского санкции, обвинив его в попытках повлиять на американские выборы через участие в информационной кампании против на тот момент кандидата в президенты Джо Байдена

Вадим Ребрина
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Россия пропаганда YouTube
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