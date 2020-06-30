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Южный полюс нагревается в три раза быстрее, чем другие места на Земле – ученые

Южный полюс нагревается в три раза быстрее, чем другие места на Земле – ученые - Фото
Антарктика, Южный океан (фото - pixabay.com)
30.06.2020, 09:33

Ученые считают, что к потеплению на Южном полюсе привели как естественные факторы изменения климата, так и негативное влияние человека на окружающую с

Хотя раньше и считалось, что Южный полюс относительно не подвергается влиянию глобального потепления, ученые из США, Новой Зеландии и Великобритании выяснили, что в последние 30 лет он нагревается в три раза быстрее, чем другие места на Земле. Об этом сообщает CNN.

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В 1970-80-х годах специалисты фиксировали понижение температуры на Южном полюсе, несмотря на тенденцию глобального потепления.

В новом же исследовании ученые установили, что температура на Южном полюсе повысилась на 1,8 градуса по Цельсию за последние 30 лет с 1989 года. Таким образом она повышалась в среднем на 0,6 градусов за десятилетие, в то время как среднемировой показатель составляет +0,2 градуса за 10 лет.

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По словам исследователей, потепление на Южном полюсе может быть спровоцировано комплексом факторов. Основным они называют потепление вод Тихого океана, которое привело к увеличению количества теплого воздуха, переносимого на Южный полюс.

"Это дикое место. Это самое отдаленное место на планете. Значение заключается в том, чтобы понять, как экстремальные температуры колеблются и перемещаются в глубине Антарктики. А так же понять механизмы, которые к этому приводят, хотя и находятя в 10 000 км к северу от континента в тропической зоне Тихого океана", - говорит Кайл Клем, научный сотрудник в области наук о климате в Университете Веллингтона и ведущий автор исследования.

Но этот естественный фактор "действовал в тандеме" или были усилен глобальными выбросами парниковых газов, отмечают исследователи.

"У нас есть естественные процессы, которые всегда будут происходить в условиях глобального потепления, а также есть влияние человека на климатическую систему. Когда они работают вместе, это довольно заметно", - говорит Клем.

По словам исследователей, на Антарктиде теплеет постепенно: тепло распространяется от побережья и постепенно продвигается к полюсу.

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Марк Сировой
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