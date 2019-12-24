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За €1 млн. У топ-священника РПЦ нашли пентхаус в Испании - СМИ

За €1 млн. У топ-священника РПЦ нашли пентхаус в Испании - СМИ - Фото
фото - официальный сайт митрополита Илариона
24.12.2019, 14:21

В издании считают, что митрополит не имел возможности самостоятельно приобрести элитную недвижимость - ее ему якобы подарил бизнесмен Михаил Боцко

Глава отдела внешний связей Российской православной церкви митрополит Иларион владеет элитным пентахусом в испанской Альтее стоимостью около 1 млн. Об этом говорится в расследовании российской Новой газеты.

Журналисты узнали это от соседей митрополита. Тем на общем собрании собственников жилого комплекса Mare Nostrum II констатировали, что Григорий Алфеев (мирское имя Илариона) занял первое место среди должников за оплату коммунальных услуг.

По информации застройщика, его пентхаус расположен на двух уровнях последних этажей, имеет собственные открытую и закрытую террасы, площадку для барбекю, бассейн, две спальни с санузлами и много чего еще. Общая площадь составляет более 235 кв. м.

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По данным журналистов, митрополит вряд ли мог себе позволить купить такую дорогую недвижимость, поскольку имеет невысокую зарплату, а прибыли от продажи книг, фильмов и музыкальных произведений могло не хватить. Расследователи считают, что квартиру ему, вероятно, подарил испанский бизнесмен российского происхождения Михаил Боцко.

В издании отмечают: Иларион редко приезжает в Альтею (достоверно известно только об одном его визите), однако в пентхаусе видели его мать.

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рпц иларион пентхаус альтея Mare Nostrum II михаил боцко
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