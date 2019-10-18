За $8 млрд. Крупнейшую в мире тюрьму закроют

Тюрьма Райкерс занимает всю площадь одноименного острова в Нью-Йорке (фото - slate.com)

Тюрьму Райкерс в Нью-Йорке закроют к 2026 году. Такое решение приняли в мэрии города, передает The New York Times.

Сообщается, что власти решили закрыть тюрьму из-за насилия над заключенными и частых злоупотреблений сотрудников учреждения.

"Необходимо ценить наших людей, больше не обрекать на путь, который только ухудшает их жизни. Сегодня мы вошли в историю: эра массового заключения окончена", - прокомментировал решение мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

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Вместо тюрьмы Райкерс власти построят четыре тюрьмы поменьше в четырех районах города: Квинсе, Бронксе, Бруклине и Манхэттене. Цена проекта - $8 млрд.

Справка. Тюрьма Райкерс занимает всю площадь одноименного острова в Нью-Йорке. Согласно рейтингу СNN, в ней содержат почти 11 000 заключенных. Она является одной из крупнейших тюрем в мире, уступая лишь Лос-Анджелесской тюрьме.

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