За дела с Платоном. В Молдове открыли уголовное дело против генпрокурора, его задержали

В Молдове завели уголовное дело против генерального прокурора страны Александра Стояногло, которому инкриминируют проведение сомнительных транзакций с осужденным бизнесменом Вячеславом Платоном. Генпрокурора отстранили и задержали. Об этом сообщает NewsMaker.

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Сегодня днем Высший совет прокуроров Молдовы одобрил запрос депутата от партии PAS Лилиана Карпа и разрешил начать уголовное дело против Стояногло.

После этого прокурор Виктор Фуртунэ, которому поручили проверить генпрокурора, сообщил, что завел против Стояногло уголовное дело. Из-за уголовного дела Стояногло считается отстраненным.

Вечером Стояногло задержали. Сотрудники Службы информации и безопасности Молдови вывели отстраненного генпрокурора из здания Генеральной прокуратуры.

Депутат от PAS обвинил генпрокурора, в частности, в том, что в 2012 году он, будучи депутатом парламента, внес в закон о борьбе с отмыванием денег фразу, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме "Ландромат" (дело об отмывании более $20 млрд из России через молдавские банки, в котором фигурировал Платон).

Также Стояногло инкриминируют, что он был бенефициаром нескольких сомнительных транзакций. Речь идет о том, что на жену генпрокурора в январе 2021 года переоформили две компании, принадлежавшие Платону.

25 июля 2016 года Платон был задержан в Киеве и впоследствии выдан властям Молдовы. Его приговорили к 18 годам заключения.

В Украине Платон известен попыткой рейдерского захвата НАЭК Энергоатом в конце 2000-х годов помощью с принадлежавшей ему оффшорной компании Remington Worldwide Ltd. Компания оказалась в шаге от банкротства и понесла многомиллионные убытки.

Наталия Медведева

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