За Крым. Европарламент исключил пропутинского депутата из миссии мониторинга выборов
Европейский парламент исключил депутата Тьерри Мариани, известного своими пророссийскими взглядами, из миссии по мониторингу выборов. Французский политик попал в черный список за поездки в Крым и Казахстан, передает EU Observer.
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Помимо Мариани, который накануне проиграл местные выборы в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, Европарламент "наказал" еще четверых депутатов. Это представители Франции из фракции "Идентичность и демократия": Вирджини Жорон, Эрве Жювен, Жан-Лен Лакапель и Филипп Оливье. Они отличились поездкой в оккупированный Россией Крым в 2020 году во время незаконного голосования за поправки в конституцию РФ. Также депутаты были на выборах в Казахстане в январе 2021 года, тогда как Европарламент принял решение бойкотировать оба голосования.
Депутатам запретили посещать официальные миссии ЕП по наблюдению за выборами до конца этого года.
В 2015 году Мариани был внесен в базу украинского Миротворца. Политик неоднократно посещал оккупированный Крым, называл его "исторической частью России" и призывал Евросоюз отменить санкции против РФ.
В России решение Европарламента назвали "зачисткой инакомыслящих и репрессиями". Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пожаловался на "русофобскую истерию" и якобы отсутствие демократии в ЕП.
- В марте 2019 года Мариани вместе с группой других французских политиков летал в Крым на мероприятия к пятилетию оккупации полуострова.
- Летом 2020-го группа французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани прибыла в аннексированный Крым наблюдать за незаконным голосованием.
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