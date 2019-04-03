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03.04.2019, 23:29

За пластиковые пакеты в Кении могут оштрафовать на $10 000

За пластиковые пакеты в Кении могут оштрафовать на $10 000 - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Также предусмотрено тюремное заключение на срок до двух лет

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В Кении с 1 апреля ввели дополнительные ограничения на использование пластиковых пакетов. За их нарушение наказывать значительными штрафами. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Кении.

Отмечается, что в стране введен запрет на импорт, производство и использование в розничной торговле и повседневном быту нетканых полипропиленовых сумок. Это решение стало дополнительным ограничительным мероприятием, направленным на повышение эффективности действия предварительного запрета, говорится в сообщении.

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Как сообщили в посольстве, ответственность за нарушение этого запрета устанавливается законом о защите и координацию окружающей среды.

В частности, согласно ст. 142 закона, в том числе, предусмотрена ответственность за загрязнение окружающей среды и соответствующее наказание в виде задержания и штрафа до 500 тыс. кенийских шиллингов ($5 тыс.). Максимальная ответственность за загрязнение окружающей среды - штраф в 1 млн кенийских шиллингов ($10 тыс.) и двухлетнее заключение.

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Теги: кения, пластик, экология
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