За пластиковые пакеты в Кении могут оштрафовать на $10 000

Иллюстративное фото: EPA

В Кении с 1 апреля ввели дополнительные ограничения на использование пластиковых пакетов. За их нарушение наказывать значительными штрафами. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Кении.

Отмечается, что в стране введен запрет на импорт, производство и использование в розничной торговле и повседневном быту нетканых полипропиленовых сумок. Это решение стало дополнительным ограничительным мероприятием, направленным на повышение эффективности действия предварительного запрета, говорится в сообщении.

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Как сообщили в посольстве, ответственность за нарушение этого запрета устанавливается законом о защите и координацию окружающей среды.

В частности, согласно ст. 142 закона, в том числе, предусмотрена ответственность за загрязнение окружающей среды и соответствующее наказание в виде задержания и штрафа до 500 тыс. кенийских шиллингов ($5 тыс.). Максимальная ответственность за загрязнение окружающей среды - штраф в 1 млн кенийских шиллингов ($10 тыс.) и двухлетнее заключение.

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