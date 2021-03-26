За торговлю поддельными лекарствами от рака и гепатита в США осуждены два украинца

Два гражданина Украины были осуждены за незаконный оборот и контрабанду в США поддельных лекарств от рака и гепатита. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

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Как отмечается, 36-летний Максим Ненадов был владельцем украинской компании Healthy Nation. Он и его сообщник и сотрудник – 34-летний Владимир Николаенко – в июле 2020 года признали себя виновными в незаконном обороте и в контрабанде в США поддельных лекарств, а также в заговоре с этой целью. Ненадов также признал себя виновным в распространении в США лекарств под ложным брендом.

25 марта Ненадова и Николаенко приговорили к тюремному заключению сроком на 71 и 33 месяца соответственно.

"Обвиняемые пытались нажиться на чужих болезнях, продавая ложные надежды – включая поддельные лекарства без активного ингредиента – и рискуя здоровьем уязвимых пациентов", – сказал и.о. помощника генпрокурора Николас Л. Маккуэйд из уголовного отдела Минюста США.

В министерстве сообщают, что Ненадов и Николаенко были арестованы в апреле 2019 года после того, как прибыли в США из Украины, чтобы обсудить продажу будущих незаконных поставок лекарств.

Правоохранители США отмечают, что значительную помощь в привлечении осужденных к ответственности оказали украинское управление по международным делам Минюста и Офис генпрокурора Украины.

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Наталия Медведева

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