За Украину. Крестный отец хэви-метала выпускает "украинский" винил – фото

Культовый британский музыкант Оззи Осборн, один из основателей группы Black Sabbath и основоположников хард-рока с хэви-металом, выпустит новый альбом Patient Number 9 в желто-голубых цветах виниловой пластинки. Об этом говорится на его профиле в Spotify.

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Релиз запланирован на 9 сентября.

Осборн сообщил, что в феврале, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, его сын Джек работал с неправительственной организацией "Волонтеры третьей волны", которая помогает эвакуировать украинских детей-сирот с особыми потребностями из зоны боевых действий.

"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, поэтому кажется правильным работать над таким важным делом", – написал 73-летний Оззи.

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По его словам, сейчас в Киеве "застряли" более 1000 таких детей, которых ждут в США приемные родители.

В апреле вышел энергичный мотивационный ролик о защитниках Украины.

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Евгений Пилипенко

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