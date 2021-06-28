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Заблокированный в Беларуси Tut.by удалил в соцсетях посты за полтора года

28.06.2021, 10:55
Заблокированный в Беларуси Tut.by удалил в соцсетях посты за полтора года - Фото
Протесты в Беларуси (Фото: STR/ЕРА)

Заблокированный в Беларуси крупнейший оппозиционный ресурс TUT.by удалил публикации за последние полтора года с сайта и из социальных сетей из-за давления властей. Об этом журналисты сообщили в Telegram.

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"Читатели много спрашивают, куда исчезли публикации за 2020 и первые полгода 2021. Мы удалили публикации и-за дела об "экстремизме" наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников", – говорится в заявлении.

Редакция подчеркнула, что аккаунты остаются под контролем команды.

Читайте также: "Концлагерь с интернетом". Почему закрытие медиагиганта Tut.by – катастрофа для Беларуси

Денис Юдин
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беларусь соцсети tut.by
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