Заблокированный в Беларуси Tut.by удалил в соцсетях посты за полтора года

Заблокированный в Беларуси крупнейший оппозиционный ресурс TUT.by удалил публикации за последние полтора года с сайта и из социальных сетей из-за давления властей. Об этом журналисты сообщили в Telegram.

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"Читатели много спрашивают, куда исчезли публикации за 2020 и первые полгода 2021. Мы удалили публикации и-за дела об "экстремизме" наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников", – говорится в заявлении.

Редакция подчеркнула, что аккаунты остаются под контролем команды.

В октябре 2020-го суд в Беларуси признал канал NEXTA-Live экстремистским.

В декабре того же года беларуский суд лишил медиа-портал TUT.BY статуса СМИ, так как на сайте якобы размещается "недостоверная информация, которая вредит государственным интересам".

18 мая 2021 года TUT.by заблокировали в Беларуси.

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Денис Юдин

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