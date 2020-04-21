Заболевший COVID-19 ребенок не заразил им никого из окружающих - The Guardian

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Во Франции был зафиксирован первый случай, когда 9-летний мальчик, у которого диагностировали коронавирус, не заразил им никого из тех, с кем контактировал. Об этом сообщает The Guardian.

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Перед тем, как у ребенка выявили коронавирус, он посещал три лыжных школы и контактировал со 172 людьми. На сегодняшний день симптомы вируса не проявились ни у одного из них, включая членов семьи самого пациента, но всех их в качестве меры предосторожности изолировали.

В министерстве здравоохранения Франции считают, что поскольку у мальчика были "незначительные проявления болезни", он мог быть незаразным для окружающих, говорится в издании.

14 апреля 2020 года китайские ученые обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 может распространяться на расстояние до четырех метров от зараженного человека.

21 апреля сообщалось, что по мнению китайских медиков заболевший коронавирусом человек может быть более заразным до появления симптомов.

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