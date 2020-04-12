Коронавирус может распространяться на четыре метра от заболевшего - исследование

Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA

Коронавирус может распространяться на расстояние до четырех метров от зараженного человека. Об этом говорится в исследовании команды ученых из Академии военных медицинских наук Пекина, опубликованном в журнале Центров контроля заболеваний США, сообщает The Express.

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Ученые исследовали поверхности и образцы воздуха, взятые в отделении интенсивной терапии и палате с заболевшими COVID-19 в одной из больниц Уханя, где началась пандемия коронавируса.

Они обнаружили аэрозоль с вирусом на расстоянии до четырех метров от заболевших. Ученые подчеркивают, что на таком расстоянии коронавирус не во всех случаях сохранял способность к заражению.

Также было обнаружено, что вирус содержался в половине образцов с подошв обуви персонала больницы. Ученые предполагают, что обувь медиков может быть одним из переносчиков болезни.

2 апреля было опубликовано исследование о том, что коронавирус сохраняется на внешней поверхности хирургических масок до семи дней.

6 апреля сообщалось, что коронавирус может оставаться заразным в воздушном аэрозоле несколько часов.

Согласно исследованию ученых из Гонконга, пока не появится вакцина от коронавируса, скорее всего, будет необходимо сохранять часть карантинных мер.

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