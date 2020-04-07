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На поверхности хирургических масок коронавирус живет до семи дней - исследование

На поверхности хирургических масок коронавирус живет до семи дней - исследование - Фото
Иллюстративное фото: pexels.com
07.04.2020, 17:50

Ученые из Гонконга установили, что коронавирус в малых количествах сохраняется на внешней поверхности масок до семи дней

Коронавирус сохраняется на внешней поверхности хирургической маски до семи дней, установили ученые из Университета Гонконга. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в Lancet.

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Группа исследователей изучала, как долго коронавирус остается заразным на различных поверхностях при комнатной температуре.

На бумаге для принтера вирус сохранялся меньше трех часов, на обработанном дереве и одежде - пропал на второй день. На стекле и банкнотах вирус исчезал через четыре дня, а на нержавеющем металле и пластмассе сохранялся в течение четырех - семи дней.

Ученых удивило, что очень малое, но обнаружимое количество вируса, способного к заражению, сохранялось на поверхности хирургической маски на седьмой день.

"Это то, почему очень важно, если вы носите хирургическую маску, не трогать ее внешнюю поверхность руками", - рассказал изданию один из исследователей.

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В то же время, исследование показало, что на всех поверхностях концентрация вируса быстро снижается.

Ученые подчеркнули, что их результаты не обязательно отражают возможность заразиться вирусом при случайном контакте, так как его присутствие в исследовании обнаруживали лабораторным оборудованием, а не пальцами или руками, как в повседневной жизни.

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Денис Юдин
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