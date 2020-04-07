На поверхности хирургических масок коронавирус живет до семи дней - исследование

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Коронавирус сохраняется на внешней поверхности хирургической маски до семи дней, установили ученые из Университета Гонконга. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в Lancet.

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Группа исследователей изучала, как долго коронавирус остается заразным на различных поверхностях при комнатной температуре.

На бумаге для принтера вирус сохранялся меньше трех часов, на обработанном дереве и одежде - пропал на второй день. На стекле и банкнотах вирус исчезал через четыре дня, а на нержавеющем металле и пластмассе сохранялся в течение четырех - семи дней.

Ученых удивило, что очень малое, но обнаружимое количество вируса, способного к заражению, сохранялось на поверхности хирургической маски на седьмой день.

"Это то, почему очень важно, если вы носите хирургическую маску, не трогать ее внешнюю поверхность руками", - рассказал изданию один из исследователей.

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В то же время, исследование показало, что на всех поверхностях концентрация вируса быстро снижается.

Ученые подчеркнули, что их результаты не обязательно отражают возможность заразиться вирусом при случайном контакте, так как его присутствие в исследовании обнаруживали лабораторным оборудованием, а не пальцами или руками, как в повседневной жизни.

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