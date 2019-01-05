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05.01.2019, 10:49

Задержанный в РФ американец пытался похитить в Ираке $10 тыс - WP

Задержанный в РФ американец пытался похитить в Ираке $10 тыс - WP - Фото
Пол Уилан (фото - EPA)

Военный суд США осудил Пола Уилана за попытку воровства

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Задержанный и арестованный по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан во время службы в Ираке пытался похитить $10 тысяч. За это он был осужден военным судом США, сообщает The Washington Post

Инцидент имел место в 2006 году. 

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Также Уилан был замечен на оценивании своих же результатов экзамена, что могло привести к повышению ранга. Как известно, в 2008 году Уилан был разжалован в рядовые и уволен за недостойное поведение. 

У бывшего пехотинца четыре гражданства - американское, британское, ирландское и канадское. 

28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. Против него открыто уголовное дело. США потребовали от России немедленно освободить Уилана

В американской и британской прессе высказывают предположение, что задержание Уилана может быть гибридным ответом Кремля на дело россиянки Марии Бутиной. Накануне она пошла на сделку с прокуратурой США и признала себя виновной в том, что как агент Кремля пыталась проникнуть в американские политические группы.

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Теги: пехотинец, Россия, США, ирак, шпионаж, арест, американец, пол уилан
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