Задержанный в РФ американец пытался похитить в Ираке $10 тыс - WP

Пол Уилан (фото - EPA)

Задержанный и арестованный по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан во время службы в Ираке пытался похитить $10 тысяч. За это он был осужден военным судом США, сообщает The Washington Post.

Инцидент имел место в 2006 году.

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Также Уилан был замечен на оценивании своих же результатов экзамена, что могло привести к повышению ранга. Как известно, в 2008 году Уилан был разжалован в рядовые и уволен за недостойное поведение.

У бывшего пехотинца четыре гражданства - американское, британское, ирландское и канадское.

28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. Против него открыто уголовное дело. США потребовали от России немедленно освободить Уилана.

В американской и британской прессе высказывают предположение, что задержание Уилана может быть гибридным ответом Кремля на дело россиянки Марии Бутиной. Накануне она пошла на сделку с прокуратурой США и признала себя виновной в том, что как агент Кремля пыталась проникнуть в американские политические группы.