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05.01.2019, 07:54

У задержанного в РФ американца три гражданства - WSJ

У задержанного в РФ американца три гражданства - WSJ - Фото
Пол Уилан (фото - EPA)

По інформации источников WSJ, у 48-летнего Пола Уилана действительно есть паспорта трех стран

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У задержанного и арестованного в России американца Пола Уилана есть три гражданства - британское, канадское и ирландское. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 

Отмечается, что наличие у подозреваемого в шпионаже этих гражданств может обострить и без того сложные отношения Москвы со странами Запада. 

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28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. Против него открыто уголовное дело. США потребовали от России немедленно освободить Уилана

Оттава назвала его гражданином Канады. Позже выяснилось, что он также имеет британский паспорт. Посольство Ирландии в России попросило пустить консулов к Уилану, а дипломаты назвали его ирландским гражданином.

В американской и британской прессе высказывают предположение, что задержание Уилана может быть гибридным ответом Кремля на дело россиянки Марии Бутиной. Накануне она пошла на сделку с прокуратурой США и признала себя виновной в том, что как агент Кремля пыталась проникнуть в американские политические группы.

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Теги: Россия, британия, гражданство, задержание, канада, шпионаж, ирландия, пол уилан
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