У задержанного в РФ американца три гражданства - WSJ

Пол Уилан (фото - EPA)

У задержанного и арестованного в России американца Пола Уилана есть три гражданства - британское, канадское и ирландское. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что наличие у подозреваемого в шпионаже этих гражданств может обострить и без того сложные отношения Москвы со странами Запада.

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28 декабря ФСБ РФ задержала в Москве бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, которого российские спецслужбы подозревают в шпионаже. Против него открыто уголовное дело. США потребовали от России немедленно освободить Уилана.

Оттава назвала его гражданином Канады. Позже выяснилось, что он также имеет британский паспорт. Посольство Ирландии в России попросило пустить консулов к Уилану, а дипломаты назвали его ирландским гражданином.