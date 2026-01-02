Задержанному в польском аэропорту украинцу грозит пять лет тюрьмы

Мужчину задержали с устройством для подавления радиосигналов в одном из столичных аэропортов

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена (Фото: Warsaw Chopin Airport / Facebook)

23-летнему гражданину Украины, задержанному в варшавском аэропорту имени Шопена с оборудованием для глушения радиосигналов, может грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает RMF24.

Как рассказал представитель Варшавской окружной прокуратуры Пётр Антони Скиба, мужчине предъявлено обвинение в попытке нарушения радиосвязи путем хранения оборудования, что могло быть использовано для незаконной деятельности.

Инцидент произошёл в декабре 2025 года. Служба безопасности аэропорта обратила внимание на молодого человека, который несколько часов находился в ресторане терминала. При досмотре у него было обнаружено устройство радиоподавления.

Задержанным оказался гражданин Украины Илья С. В ходе обыска у него также были изъяты носители информации, которые были переданы эксперту Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью для установления их содержимого и назначения.

"Подозреваемый дал очень пространные объяснения, но они не отвечают на самые важные вопросы. Он утверждает, что устройства, которые были у него при себе, являются законными", – сообщил прокурор Скиба.

Во время допроса Илья С. сообщил, что перед приездом в Польшу он находился в разных странах, в частности, в Дубае, Канаде, Греции и Италии. Прокуратура анализирует записи с камер видеонаблюдения за другие дни, чтобы выяснить, появлялся ли мужчина ранее на территории аэропорта.