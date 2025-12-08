В Варшаве трех украинцев задержали с хакерским оборудованием
В Варшаве полицейские задержали трех гражданин Украины, которые перевозили хакерское оборудование. Об этом сообщило медиа PAP со ссылкой на правоохранителей.
Трех украинцев задержали в центре польской столицы на улице Сенаторская. Задержанные – мужчины в возрасте 43, 42 и 39 лет. В их машине обнаружили разнообразное хакерское оборудование.
"В разговоре с полицейскими они признались, что "путешествуют по Европе", что прибыли в Польшу несколькими часами ранее и планировали вскоре поехать в Литву", – рассказал старший сержант Каспер Войтечко из центрального отделения полиции.
В машине нашли предметы, которые могут быть использованы даже для вмешательства в стратегические IТ-системы страны, пишет медиа.
Правоохранители изъяли детектор шпионских устройств, современное хакерское оборудование, антенны, ноутбуки, большое количество SIM-карт, роутеры, портативные жесткие диски и камеры. В полиции уточнили, что задержанные не смогли назвать назначение предметов, которые изъяли сотрудники полиции.
Им предъявили обвинения в мошенничестве, компьютерном мошенничестве и получении компьютерных устройств и программ, приспособленных для совершения преступлений, в том числе в попытке повреждения компьютерных данных, имеющих особое значение для национальной обороны. Суд отправил мужчин под стражу сроком на три месяца.
- 16 ноября в Польше была повреждена железная дорога на маршруте к границе с Украиной. Премьер страны Туск назвал инцидент актом саботажа.
- 18 ноября он заявил, что Польша подозревает двух украинцев в подрыве железной дороги, которые приехали из Беларуси по заказу РФ и сбежали туда же. В МИД Украины отреагировали на обвинения в адрес граждан.
- 24 ноября в Польше выдвинули обвинения еще одному подозреваемому. Его взяли под стражу.
