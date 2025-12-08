У Варшаві трьох українців затримали із хакерським обладнанням

Польський суд відправив трьох громадян України під варту терміном на три місяці

Поліція (Ілюстративне фото: Artur Reszko/EPA)

У Варшаві поліціянти затримали трьох громадянин України, які перевозили хакерське обладнання. Про це повідомило медіа PAP із посиланням на правоохоронців.

Трьох українців затримали у центрі польської столиці на вулиці Сенаторська. Затримані – чоловіки віком 43, 42 та 39 років. У їхній автівці виявили різноманітне хакерське обладнання.

"У розмові з поліціянтами вони зізналися, що "подорожують Європою", що прибули до Польщі кількома годинами раніше і планували незабаром поїхати до Литви", – розповів старший сержант Каспер Войтечко з центрального відділення поліції.

У машині знайшли предмети, які можуть бути використані навіть для втручання в стратегічні ІТ-системи країни, пише медіа.

Правоохоронці вилучили детектор шпигунських пристроїв, сучасне хакерське обладнання, антени, ноутбуки, велику кількість SIM-карт, роутери, портативні жорсткі диски та камери. У поліції уточнили, що затримані не змогли назвати призначення предметів, які вилучили співробітники поліції.

Їм висунули звинувачення у шахрайстві, комп'ютерному шахрайстві та отриманні комп'ютерних пристроїв і програм, пристосованих для вчинення злочинів, у тому числі у спробі пошкодження комп'ютерних даних, що мають особливе значення для національної оборони. Суд відправив чоловіків під варту терміном на три місяці.