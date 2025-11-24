Підрив залізниці в Польщі. Ще одному чоловікові висунули обвинувачення – його взяли під варту

Володимир Б., за версією слідства, допомагав розвідувати місцевість і готуватися до диверсії на залізниці

Місце підриву в Польщі (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

У Польщі взяли під варту третього підозрюваного в диверсії на залізниці 15-16 листопада. Про це повідомила національна польська прокуратура.

Володимиру Б. висунули обвинувачення в пособництві та підбурюванні до диверсії на залізничній інфраструктурі, а також роботі в інтересах російської розвідки. За даними слідства, він сприяв підривам тим, що допомагав двом іншим обвинуваченим Олександру Кононову та Євгену Іванову розвідувати місцевість і готувати подальші дії.

Чоловіка затримали в Польщі 20 листопада, тоді як двоє інших підозрюваних, як і раніше, переховуються на території Білорусі. 22 листопада суд взяв Володимира Б. під варту на три місяці.

Раніше в рамках розслідування справи про диверсії було затримано ще чотирьох осіб. Трьох відпустили, а одному висунули обвинувачення в приховуванні документів.