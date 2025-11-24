Підрив залізниці в Польщі. Ще одному чоловікові висунули обвинувачення – його взяли під варту
У Польщі взяли під варту третього підозрюваного в диверсії на залізниці 15-16 листопада. Про це повідомила національна польська прокуратура.
Володимиру Б. висунули обвинувачення в пособництві та підбурюванні до диверсії на залізничній інфраструктурі, а також роботі в інтересах російської розвідки. За даними слідства, він сприяв підривам тим, що допомагав двом іншим обвинуваченим Олександру Кононову та Євгену Іванову розвідувати місцевість і готувати подальші дії.
Чоловіка затримали в Польщі 20 листопада, тоді як двоє інших підозрюваних, як і раніше, переховуються на території Білорусі. 22 листопада суд взяв Володимира Б. під варту на три місяці.
Раніше в рамках розслідування справи про диверсії було затримано ще чотирьох осіб. Трьох відпустили, а одному висунули обвинувачення в приховуванні документів.
- У Польщі 16 листопада було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Прем'єр Туск назвав інцидент актом саботажу.
- Правоохоронці підозрюють у диверсії двох громадян України, які восени приїхали до Польщі з Білорусі, а після інциденту втекли назад.
- За даними RMF FM, залізницю могли підірвати дистанційно за допомогою телефонів. Правоохоронці вже вилучили SIM-картки.
- 18 листопада Туск заявив, що Польща підозрює двох українців у підриві залізниці, які приїхали з Білорусі на замовлення РФ і втекли туди ж. У МЗС України відреагували на звинувачення громадян.
