Подрыв ЖД в Польше. Еще одному мужчине предъявили обвинение – его взяли под стражу
В Польше взяли под стражу третьего подозреваемого в диверсии на железной дороге 15-16 ноября. Об этом сообщила национальная польская прокуратура.
Владимиру Б. предъявили обвинение в пособничестве и подстрекательстве к диверсии на железнодорожной инфраструктуре, а также работе в интересах российской разведки. По данным следствия, он способствовал подрывам тем, что помогал двум другим обвиняемым Александру Кононову и Евгению Иванову разведывать местность и подготавливать дальнейшие действия.
Мужчину задержали в Польше 20 ноября, в то время как двое других подозреваемых по-прежнему скрываются на территории Беларуси. 22 ноября суд взял Владимира Б. под стражу на три месяца.
Ранее в рамках расследования дела о диверсиях были задержаны еще четыре человека. Трех отпустили, а одному предъявили обвинение в сокрытии документов.
- В Польше 16 ноября была повреждена железная дорога на маршруте к границе с Украиной. Премьер Туск назвал инцидент актом саботажа.
- Правоохранители подозревают в диверсии двух граждан Украины, которые осенью приехали в Польшу из Беларуси, а после инцидента сбежали обратно.
- По данным RMF FM, железную дорогу могли взорвать дистанционно с помощью телефонов. Правоохранители уже изъяли SIM-карты.
- 18 ноября Туск заявил, что Польша подозревает двух украинцев в подрыве ЖД, которые приехали из Беларуси по заказу РФ и сбежали туда же. В МИД Украины отреагировали на обвинения граждан.
