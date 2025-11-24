Подрыв ЖД в Польше. Еще одному мужчине предъявили обвинение – его взяли под стражу

Владимир Б., по версии следствия, помогал разведывать местность и готовиться к диверсии на железной дороге

Место подрыва в Польше (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

В Польше взяли под стражу третьего подозреваемого в диверсии на железной дороге 15-16 ноября. Об этом сообщила национальная польская прокуратура.

Владимиру Б. предъявили обвинение в пособничестве и подстрекательстве к диверсии на железнодорожной инфраструктуре, а также работе в интересах российской разведки. По данным следствия, он способствовал подрывам тем, что помогал двум другим обвиняемым Александру Кононову и Евгению Иванову разведывать местность и подготавливать дальнейшие действия.

Мужчину задержали в Польше 20 ноября, в то время как двое других подозреваемых по-прежнему скрываются на территории Беларуси. 22 ноября суд взял Владимира Б. под стражу на три месяца.

Ранее в рамках расследования дела о диверсиях были задержаны еще четыре человека. Трех отпустили, а одному предъявили обвинение в сокрытии документов.