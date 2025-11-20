Польша просит Беларусь выдать украинцев, подозреваемых в подрыве ЖД. Onet назвал их имена
Польша запросила у Беларуси экстрадицию граждан Украины, которых подозревают в подрыве железной дороги 16 ноября. По данным Onet из неназванных источников, их зовут Евгений Иванов и Александр Кононов.
Якобы установлено, что Кононову 39 лет, а Иванову – 41 год. Они пробыли в Польше всего несколько часов, а остальные задания выполнили их помощники, которые уже были задержаны в стране.
Иванов был предположительно завербован российскими спецслужбами не позже января 2024 года и мог сотрудничать с офицером ГРУ Юрием Сизовым.
Как сообщает PAP, министерство иностранных дел Польши 19 ноября вызвало временно поверенного по делам Беларуси и вручило ему дипломатическую ноту. Также Польша обратилась к Беларуси с просьбой экстрадиции двух граждан Украины, подозреваемых в террористической деятельности.
Национальная прокуратура Польши 19 ноября предъявила обоим мужчинам обвинение в совершении диверсии террористического характера. Им грозит пожизненное заключение. Сейчас суд готовится выдать ордер на арест подозреваемых.
- В Польше 16 ноября была повреждена железная дорога на маршруте к границе с Украиной. Премьер Туск назвал инцидент актом саботажа.
- Правоохранители подозревают в диверсии двух граждан Украины, которые осенью приехали в Польшу из Беларуси, а после инцидента сбежали обратно.
- По данным RMF FM, железную дорогу могли взорвать дистанционно с помощью телефонов. Правоохранители уже изъяли SIM-карты.
