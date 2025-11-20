Польша просит Беларусь выдать украинцев, подозреваемых в подрыве ЖД. Onet назвал их имена

Польша вызвала посла Беларуси и просит страну выдать Евгения Иванова и Александра Кононова для правосудия

Железная дорога Польши (Фото: x.com/PKP_PLK_SA)

Польша запросила у Беларуси экстрадицию граждан Украины, которых подозревают в подрыве железной дороги 16 ноября. По данным Onet из неназванных источников, их зовут Евгений Иванов и Александр Кононов.

Якобы установлено, что Кононову 39 лет, а Иванову – 41 год. Они пробыли в Польше всего несколько часов, а остальные задания выполнили их помощники, которые уже были задержаны в стране.

Иванов был предположительно завербован российскими спецслужбами не позже января 2024 года и мог сотрудничать с офицером ГРУ Юрием Сизовым.

Как сообщает PAP, министерство иностранных дел Польши 19 ноября вызвало временно поверенного по делам Беларуси и вручило ему дипломатическую ноту. Также Польша обратилась к Беларуси с просьбой экстрадиции двух граждан Украины, подозреваемых в террористической деятельности.

Национальная прокуратура Польши 19 ноября предъявила обоим мужчинам обвинение в совершении диверсии террористического характера. Им грозит пожизненное заключение. Сейчас суд готовится выдать ордер на арест подозреваемых.