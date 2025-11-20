Польща просить Білорусь видати українців, підозрюваних у підриві залізниці. Onet назвав їхні імена

Залізниця Польщі (Фото: x.com/PKP_PLK_SA)

Польща запросила у Білорусі екстрадицію громадян України, яких підозрюють у підриві залізниці 16 листопада. За даними Onet з неназваних джерел, їх звати Євген Іванов і Олександр Кононов.

Нібито встановлено, що Кононову – 39 років, а Іванову – 41 рік. Вони були в Польщі лише кілька годин, а решту завдань виконали їхні помічники, які вже були затримані в країні.

Іванов був, імовірно, завербований російськими спецслужбами не пізніше січня 2024 року і міг співпрацювати з офіцером ГРУ Юрієм Сизовим.

Як повідомляє PAP, Міністерство закордонних справ Польщі 19 листопада викликало тимчасово повіреного у справах Білорусі та вручило йому дипломатичну ноту. Також Польща звернулася до Білорусі з проханням екстрадиції двох громадян України, підозрюваних у терористичній діяльності.

Національна прокуратура Польщі 19 листопада висунула обом чоловікам обвинувачення у вчиненні диверсії терористичного характеру. Їм загрожує довічне ув'язнення. Зараз суд готується видати ордер на арешт підозрюваних.