Польща просить Білорусь видати українців, підозрюваних у підриві залізниці. Onet назвав їхні імена
Польща запросила у Білорусі екстрадицію громадян України, яких підозрюють у підриві залізниці 16 листопада. За даними Onet з неназваних джерел, їх звати Євген Іванов і Олександр Кононов.
Нібито встановлено, що Кононову – 39 років, а Іванову – 41 рік. Вони були в Польщі лише кілька годин, а решту завдань виконали їхні помічники, які вже були затримані в країні.
Іванов був, імовірно, завербований російськими спецслужбами не пізніше січня 2024 року і міг співпрацювати з офіцером ГРУ Юрієм Сизовим.
Як повідомляє PAP, Міністерство закордонних справ Польщі 19 листопада викликало тимчасово повіреного у справах Білорусі та вручило йому дипломатичну ноту. Також Польща звернулася до Білорусі з проханням екстрадиції двох громадян України, підозрюваних у терористичній діяльності.
Національна прокуратура Польщі 19 листопада висунула обом чоловікам обвинувачення у вчиненні диверсії терористичного характеру. Їм загрожує довічне ув'язнення. Зараз суд готується видати ордер на арешт підозрюваних.
- У Польщі 16 листопада була пошкоджена залізниця на маршруті до кордону з Україною. Прем'єр Туск назвав інцидент актом саботажу.
- Правоохоронці підозрюють у диверсії двох громадян України, які восени приїхали до Польщі з Білорусі, а після інциденту втекли назад.
- За даними RMF FM, залізницю могли підірвати дистанційно за допомогою телефонів. Правоохоронці вже вилучили SIM-картки.
