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Загадочный монолит в пустыне Юты исчез. Власти говорят, что ничего не убирали

30.11.2020, 07:00
Загадочный монолит в пустыне Юты исчез. Власти говорят, что ничего не убирали - Фото
Монолит просто исчез (facebook.com_BLMUtah)

Загадочный монолит, ранее найденный в пустыне штата Юта, США, исчез – на его месте остался лишь треугольный фрагмент, сообщили в Бюро землепользования Юты.

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"Мы получили достоверную информацию, что незаконно установленное сооружение, названное "монолитом", было убрано с земель Бюро землепользования неизвестной стороной. Бюро не убирало сооружение, которое является частной собственностью", – отметили чиновники.

В бюро подчеркнули, что монолит привлек к себе очень много внимания мирового сообщества и сейчас расследованием его исчезновения будет заниматься офис шерифа. Ранее власти заявляли, что конструкцию необходимо убрать – "вне зависимости от того, с какой вы планеты".

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Дарья Мостовая
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