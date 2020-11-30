Загадочный монолит в пустыне Юты исчез. Власти говорят, что ничего не убирали

Загадочный монолит, ранее найденный в пустыне штата Юта, США, исчез – на его месте остался лишь треугольный фрагмент, сообщили в Бюро землепользования Юты.

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"Мы получили достоверную информацию, что незаконно установленное сооружение, названное "монолитом", было убрано с земель Бюро землепользования неизвестной стороной. Бюро не убирало сооружение, которое является частной собственностью", – отметили чиновники.

В бюро подчеркнули, что монолит привлек к себе очень много внимания мирового сообщества и сейчас расследованием его исчезновения будет заниматься офис шерифа. Ранее власти заявляли, что конструкцию необходимо убрать – "вне зависимости от того, с какой вы планеты".

24 ноября экипаж вертолета обнаружил в пустыне загадочный металлический монолит – фото.

Спустя три дня пользователи раскрыли его координаты: видео.

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Дарья Мостовая

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