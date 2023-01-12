Заказы появляются каждый день. ЧВК Вагнера перевозит трупы своих боевиков фурами – СМИ

Российская ЧВК Вагнера перевозит своих уничтоженных в Украине боевиков с помощью обычных дальнобойщиков. Соответствующие заказы появляются на профильных российских биржах "практически каждый день", сообщает российское издание "Осторожно, новости".

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Журналисты обнаружили на одной из российских бирж грузоперевозок заказ: "Вес – 6 тонн, объем 82 кубометра. Груз 200". Забрать его нужно в Ростове-на-Дону и доставить в подмосковную Балашиху. На карте самой биржи конечной точкой указана администрация балашихинского округа. За такую работу дают 60 000 рублей (около $800) "наличными и без торга". Среди требований к авто – рефрижератор, груз упакован в "цельнометаллическую оболочку".

Разместила заказ ростовская фирма "Дисавтотранс", вся ее деятельность связана с грузоперевозками. Но это только посредник: заказы компания получает от третьего лица, а затем размещает на бирже, пишет издание.

В компании утверждают, что цинковые грузы появляются "почти каждый день, к сожалению". Груз едет без сопровождения, но на постах проблем быть не должно – дают сопроводительные документы из морга, говорят в компании. Там дважды подтвердили, что заказчиком выступает ЧВК Вагнера.

Как известно, ЧВК Вагнера активно участвует в попытках РФ захватить украинские города Бахмут и Соледар, боевики несут большие потери.

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Вадим Ребрина

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