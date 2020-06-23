Завтра к Земле приблизится потенциально опасный астероид: что о нем известно

Завтра, 24 июня, в 6:44 по общемировому времени (9:44 утра по Киеву) на относительно близком по космическим меркам расстоянии от Земли пролетит потенциально опасный астероид 441987 (2010 NY65). Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA при Калифорнийском техническом институте.
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Астероид на относительной скорости 12 800 км/ч приблизится к планете на расстояние примерно в 3,7 млн километров, что в 9,6 раз дальше, чем расстояние от Земли до Луны.
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Расчетный размер астероида составляет 288 метров в диаметре. Полное вращение вокруг своей оси выполняет за 4,9 часов.
Открытый в 2010 году астероид ежегодно сближается с Землей. Учитывая расстояние грядущего сближения, столкновение с планетой маловероятно. Например, в 2019 году он безопасно миновал Землю на расстоянии в 2,9 млн километров.
В 2021 году сближение с 441987 (2010 NY65) прогнозируется на 25 июня. Ожидаемое расстояние – 5,8 млн километров.
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График - JPL/CalTech/NASA