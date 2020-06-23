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Завтра к Земле приблизится потенциально опасный астероид: что о нем известно

Завтра к Земле приблизится потенциально опасный астероид: что о нем известно - Фото
Иллюстративное фото - pixabay.com
23.06.2020, 14:49

Потенциально опасный астероид 441987 (2010 NY65) сблизится с Землей на 9,6 лунных расстояний 24 июня

Завтра, 24 июня, в 6:44 по общемировому времени (9:44 утра по Киеву) на относительно близком по космическим меркам расстоянии от Земли пролетит потенциально опасный астероид 441987 (2010 NY65). Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA при Калифорнийском техническом институте.

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Астероид на относительной скорости 12 800 км/ч приблизится к планете на расстояние примерно в 3,7 млн километров, что в 9,6 раз дальше, чем расстояние от Земли до Луны.

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Расчетный размер астероида составляет 288 метров в диаметре. Полное вращение вокруг своей оси выполняет за 4,9 часов.

Открытый в 2010 году астероид ежегодно сближается с Землей. Учитывая расстояние грядущего сближения, столкновение с планетой маловероятно. Например, в 2019 году он безопасно миновал Землю на расстоянии в 2,9 млн километров.

В 2021 году сближение с 441987 (2010 NY65) прогнозируется на 25 июня. Ожидаемое расстояние – 5,8 млн километров.

СПРАВКА. NASA классифицирует подобные астероиды как потенциально опасные, поскольку в течение тысячелетий очень незначительные изменения в орбите астероида могут привести к тому, что риск столкновения с Землей будет выше, чем сейчас.
  • 6 июня к Земле на 13,25 лунных расстояний приблизился потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4).

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График - JPL/CalTech/NASA

Марк Сировой
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астероид метеорит nasa 441987 2010 NY65 земля
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