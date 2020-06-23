Завтра к Земле приблизится потенциально опасный астероид: что о нем известно

Иллюстративное фото - pixabay.com

Завтра, 24 июня, в 6:44 по общемировому времени (9:44 утра по Киеву) на относительно близком по космическим меркам расстоянии от Земли пролетит потенциально опасный астероид 441987 (2010 NY65). Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA при Калифорнийском техническом институте.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Астероид на относительной скорости 12 800 км/ч приблизится к планете на расстояние примерно в 3,7 млн километров, что в 9,6 раз дальше, чем расстояние от Земли до Луны.

Смотрите также: Над Австралией зеленым огнем пролетел яркий болид. ABC News пишет – "астероид": видео

Расчетный размер астероида составляет 288 метров в диаметре. Полное вращение вокруг своей оси выполняет за 4,9 часов.

Открытый в 2010 году астероид ежегодно сближается с Землей. Учитывая расстояние грядущего сближения, столкновение с планетой маловероятно. Например, в 2019 году он безопасно миновал Землю на расстоянии в 2,9 млн километров.

В 2021 году сближение с 441987 (2010 NY65) прогнозируется на 25 июня. Ожидаемое расстояние – 5,8 млн километров.

СПРАВКА. NASA классифицирует подобные астероиды как потенциально опасные, поскольку в течение тысячелетий очень незначительные изменения в орбите астероида могут привести к тому, что риск столкновения с Землей будет выше, чем сейчас.

13,25 лунных расстояний потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4). 6 июня к Земле на приблизился потенциально опасный астероид

Смотрите также: Ярко. Над черноморским побережьем Турции взорвался "вероятный метеорит" – видео

График - JPL/CalTech/NASA