Зеленский подписал закон о признании депортированными украинцев, выселенных из Польши

Документ предусматривает предоставление компенсаций и социальных гарантий депортированным лицам и их потомкам

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания депортированными граждан, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польши. Об этом говорится в карточке законопроекта №2038 на сайте Верховной Рады.

16 июля документ передали на подпись президенту, а 29 июля – вернули с подписью.

Соответствующие решения о принудительном переселении украинцев были приняты органами бывшего СССР и Польской Народной Республики.

В тексте закона говорится, что Украина признает депортации, в частности в Польше в 1944-1951 годах, как "незаконные и преступные акты, совершенные против них, и определяет восстановление прав граждан Украины из числа депортированных лиц одним из приоритетных направлений политического, социально-экономического, культурного и духовного развития общества".

Документ предусматривает предоставление компенсаций и социальных гарантий депортированным лицам и их потомкам.

В течение шести месяцев правительство должно привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

ДОПОЛНЕНО В 12:10. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал подписание закона "правильным и достойным шагом, возвращающим историческую справедливость в отношении этого ужасного преступления".

Он отметил, что Украина и дальше будет системно работать над тем, чтобы каждое преступление тоталитарного советского режима было оценено и осуждено.

Глава дипломатии подчеркнул, что это также касается правопреемницы СССР – России, которая и сегодня ежедневно убивает и похищает украинцев. Закон четко определяет терминологию, обстоятельства событий и правовые последствия этого преступления.

"Здесь речь идет прежде всего о людях. К сожалению, многие свидетели тех трагических событий уже ушли из жизни. Однако с целью защиты прав тех, кто еще живет с нами, и их потомков – наше государство гарантирует предоставление предусмотренной законом помощи", – подчеркнул Сибига.

16 июля Верховная Рада приняла закон о признании депортированными украинцев, которых принудительно выселили из Польши в 1944-1951 годах. Документ поддержали 284 нардепа.