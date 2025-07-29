Зеленський підписав закон про визнання депортованими українців, виселених з Польщі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польщі. Про це йдеться у картці законопроєкту №2038 на сайті Верховної Ради.

16 липня документ передали на підпис президенту, а 29 липня – повернули з підписом.

Відповідні рішення про примусове переселення українців були ухвалені органами колишнього СРСР та Польської Народної Республіки.

У тексті закону йдеться, що Україна визнає депортації, зокрема у Польщі в 1944-1951 роках, як "незаконні та злочинні акти, здійснені проти них, і визначає відновлення прав громадян України з-поміж депортованих осіб одним із пріоритетних напрямів політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства".

Документ передбачає надання компенсацій і соціальних гарантій депортованим особам та їхнім нащадкам.

Протягом шести місяців уряд має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

ДОПОВНЕНО О 12:10. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав підписання закону "правильним та гідним кроком, який повертає історичну справедливість щодо цього жахливого злочину".

Він зазначив, що Україна й надалі системно працюватиме над тим, щоб кожен злочин тоталітарного радянського режиму був належно оцінений і засуджений.

Глава дипломатії наголосив, що це також стосується правонаступниці СРСР – Росії, яка й сьогодні щоденно вбиває та викрадає українців. Цей закон чітко визначає термінологію, обставини подій та правові наслідки цього злочину.

"Тут ідеться насамперед про людей. На жаль, багато свідків тих трагічних подій уже пішли в засвіти. Проте з метою захисту прав тих, хто ще живе з нами, та їхніх нащадків – наша держава гарантує надання передбаченої законом допомоги", – акцентував Сибіга.

16 липня Верховна Рада ухвалила закон про визнання депортованими українців, яких примусово виселили з Польщі у 1944-1951 роках. Документ підтримали 284 нардепи.