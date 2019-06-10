Зеленский сформировал антикоррупционную делегацию в GRECO

Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил состав делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO). Об этом пишет пресс-служба главы государства.

Украину в этой организации представят:

- Михаил Буроменский, глава делегации; член Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики, бывший аудитор для НАБУ от Кабмина;

- Руслан Рябошапка, замглавы АП;

- Анастасия Красносельская, эксперт Центра противодействия коррупции.

Аналогичный указ президента от 17 октября 2016 года утратил силу.

Год назад в GRECO от Совета Европы были довольны тем, как в России борются с коррупцией, а в 2017-м от Украины ждали плодов реформ.

Вчера у Зеленского объявили первую сотню кандидатов в депутаты от партии Слуги народа.

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