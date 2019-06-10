Зеленский сформировал антикоррупционную делегацию в GRECO

Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил состав делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO). Об этом пишет пресс-служба главы государства.
Украину в этой организации представят:
- Михаил Буроменский, глава делегации; член Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики, бывший аудитор для НАБУ от Кабмина;
- Руслан Рябошапка, замглавы АП;
- Анастасия Красносельская, эксперт Центра противодействия коррупции.
Аналогичный указ президента от 17 октября 2016 года утратил силу.
Год назад в GRECO от Совета Европы были довольны тем, как в России борются с коррупцией, а в 2017-м от Украины ждали плодов реформ.
Вчера у Зеленского объявили первую сотню кандидатов в депутаты от партии Слуги народа.
Читайте также: Заявление Зеленского о "контроле России" в Донбассе: ошибка или стратегия?