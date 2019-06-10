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10.06.2019, 13:41

Зеленский сформировал антикоррупционную делегацию в GRECO

Зеленский сформировал антикоррупционную делегацию в GRECO - Фото
Фото: пресс-служба президента

Украину в аналитической группе от стран Совета Европы будут представлять Михаил Буроменский, Руслан Рябошапка﻿ и Анастасия Красносельская

Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил состав делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO). Об этом пишет пресс-служба главы государства.

Украину в этой организации представят:

- Михаил Буроменский, глава делегации; член Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики, бывший аудитор для НАБУ от Кабмина;
- Руслан Рябошапка, замглавы АП;
- Анастасия Красносельская, эксперт Центра противодействия коррупции.

Аналогичный указ президента от 17 октября 2016 года утратил силу.

Год назад в GRECO от Совета Европы были довольны тем, как в России борются с коррупцией, а в 2017-м от Украины ждали плодов реформ.

Вчера у Зеленского объявили первую сотню кандидатов в депутаты от партии Слуги народа.

Читайте также: Заявление Зеленского о "контроле России" в Донбассе: ошибка или стратегия?

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Теги: GRECO, Владимир Зеленский, руслан рябошапка, анастасия красносельская, михаил буроменский
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